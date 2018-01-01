مثير..هذا ما اعترف به المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب ﻿

في جديد اعتقال المفكر الإسلامي طارق رمضان البنا بفرنسا، فقد اعترف هذا الأخير خلال مواجهة مع امرأة تتهمه باغتصابها، بوجود علاقة إعجاب متبادل بينهما لم تصل حد الاتصال الجنسي، بحسب صحيفة ''لو

''شوف تيفي''

في جديد اعتقال المفكر الإسلامي طارق رمضان البنا بفرنسا، فقد اعترف هذا الأخير خلال مواجهة مع امرأة تتهمه باغتصابها، بوجود علاقة إعجاب متبادل بينهما لم تصل حد الاتصال الجنسي، بحسب صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المواجهة التي جرت في مقر الشرطة بباريس أمس الخميس، ودامت 3 ساعات ، وكانت المدعية برفقة محاميها، وقد حددت علامة في منطقة حساسة من جسد رمضان''.

وأكدت ''لو باريزيان'' أن طارق رمضان والذي سيمثل يومه الجمعة أمام قاضي التحقيق، اعترف بوجود تلك العلامة، لكنه أصر على إنكار أي علاقة جنسية له مع المدعية، مشيرة إلى أنه قال: ''إنهما كانا يتبادلان الرسائل على مواقع التواصل لعدة أشهر، وإنه استقبلها بالفعل في فندق بمدينة ليون سنة 2009، لكن لقاءهما لم يستمر أكثر من نصف ساعة''.

وأضاف المصدر ذاته أن المدعية،أصرت أنها تعرّضت للاغتصاب بطريقة وحشية، وبكثير من العنف، خاصة أنها تعاني من عجز في قدميها''.