مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها ﻿

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، خلال الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، في حق شاب تورط في قتل حبيبته وسط ساحة الإنبعاث بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، خلال الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، في حق شاب تورط في قتل حبيبته وسط ساحة الإنبعاث بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت شهر أكتوبر 2016، عن التفاصيل الكاملة التي هزت منطقة دكالة، حيث قام شاب يعمل كبقال بقتل حبيبته البالغة من العمر قيد حياتها 19 سنة والتي كانت تدرس بالسنة الثانية باكالوريا، بعد أن وجها العديد من الطعنات عقب علمه برغبتها في إنهاء العلاقة بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر، حاول مباشرة بعد ارتكاب الجريمة الانتحار من خلال تناول سم الفئران، إلا أن التدخل الطبي ساهم في إنقاذ حياته.