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كل ما يجب أن تعرفونه عن إقامة الأسود بروسيا

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 03:40 كل ما يجب أن تعرفونه عن إقامة الأسود بروسيا | سبور
كل ما يجب أن تعرفونه عن إقامة الأسود بروسيا
قررت بعثة المنتخب الوطني المغربي الإقامة بمدينة فورونيج خلال نهائيات كأس العالم 2018، التي تحتضنها روسيا في الفترة الممتدة مابين 14 يونيو و15 يوليوز.

شوف سبور

 قررت بعثة المنتخب الوطني المغربي الإقامة بمدينة فورونيج خلال نهائيات كأس العالم 2018، التي تحتضنها روسيا في الفترة الممتدة مابين 14 يونيو و15 يوليوز.

وتقع فورونيج غير بعيد عن الحدود الروسية الأوكرانية 465 كلم جنوب العاصمة موسكو التي سيخوض بها أسود الأطلس مباراتهم الثانية عن المجموعة الثانية ضد البرتغال،

ويقع معقل المنتخب الوطني على بعد 1075 كلم جنوب مدينة سان بيترسبورغ التي سيلعب بها المباراة الأولى أمام المنتخب الإيراني، وعلى بعد 1285 عن مدينة كالينينغراد التي سيخوض بها المباراة الثالثة أمام المنتخب الإسباني.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المغرب مع كل من إيران والبرتغال وإسبانيا.

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