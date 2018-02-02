بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية ﻿

تعتبر المرأة الروسية من أجمل نساء الأرض، وهي تفضل الزواج عن العلاقات العابرة، وتحترم الرجل القوي، وفي ذات الوقت تعتبر أن كل وقته ملكا لها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه

''شوف تيفي''

تعتبر المرأة الروسية من أجمل نساء الأرض، وهي تفضل الزواج عن العلاقات العابرة، وتحترم الرجل القوي، وفي ذات الوقت تعتبر أن كل وقته ملكا لها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الخميس.

وأوضحت الوكالة الروسية بأن المرأة الروسية لها 7 صفات تتمثل في ''الاهتمام بجمالها والاهتمام بالطعام، والصداقة الدائمة، وتعشق القوة وترفض الاختباء من الشريك، وتحب الزواج وأخيرا تحب المفاجآت''.

وأكدت كذلك هذه الوكالة بأن المرأة الروسية تهتم بجمالها وتقتني الكثير من الأدوات الخاصة لذلك، لكن هذه الأشياء ربما تكون مزعجة لشريك حياتها، وتؤمن بالحكمة القديمة التي تعتبر أن الطعام هو الطريق إلى قلب الرجل، مشيرة إلى أن المرأة الروسية إذا اختارت الرجل ليكون شريك حياتها، فلن يكون بإمكانه التخلي عنها، لأنها ستصبح صديقته المفضلة ورفيقة حياته.