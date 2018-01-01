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مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 03:25 مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة | نت 2.0
مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة
تراجع معدل زيارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنسبة 50 مليون ساعة يوميًا، وهو ما تم وصفه حسب وسائل إعلام عالمية بالسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الموقع.

''شوف تيفي''

تراجع معدل زيارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنسبة 50 مليون ساعة يوميًا، وهو ما تم وصفه حسب وسائل إعلام عالمية بالسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الموقع.

وأوضحت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية يومه الخميس، أن عدد زائري فيسبوك حاليا 2.13 مليار شخص في الشهر الواحد، من بينهم 1.4 مليار مستخدم نشط بصفة يومية، ويرى مؤسس فيسبوك أن انخفاض عدد الزيارات بنسبة 50 مليون زيارة ما هو إلا انخفاض ضروري لمستقبل الموقع.

 وأكدت الوكالة الروسية بأن شركة فيسبوك، كانت قد تعرضت إلى انخفاض أسهمها في سوق الأوراق المالية بنسبة 4,5 في المئة بعدما أعلن مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ عن جملة من التغييرات و الإصلاحات في الموقع، مشيرة إلى أن إدارة شركة فيسبوك، أعلنت يوم 12 يناير الماضي ، اعتزامها تطبيق تغييرات شاملة لموقع فيسبوك، من شأنها إعطاء الأولوية للروابط الاجتماعية وتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك مارك الزيارات وكالة سبوتينك

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