هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن ﻿

أدانت محكمة بريطانية رجلا اليوم الخميس بقتل شخص بسيارته التي دهس بها مجموعة من المصلين المسلمين عمدا خارج مسجد في شمال لندن. وخلصت المحكمة إلى أن الرجل اتجه لكراهية المسلمين بسبب مشاهدته مسلسلا

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أدانت محكمة بريطانية رجلا اليوم الخميس بقتل شخص بسيارته التي دهس بها مجموعة من المصلين المسلمين عمدا خارج مسجد في شمال لندن. وخلصت المحكمة إلى أن الرجل اتجه لكراهية المسلمين بسبب مشاهدته مسلسلا تلفزيونيا يحكي قصة استغلال جنسي للأطفال تتضمن بريطانيين من أصل باكستاني، حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

واستحوذت كراهية المسلمين على فكر دارين أوزبورن (48 عاما) الذي لم يكن له آراء يمينية قبل مشاهدة مسلسل ثري جيرلز على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الذي يتناول قصة ثلاث فتيات وقعن فريسة لعصابات تستغل الأطفال جنسيا.

وقالت الشرطة إن الرجل بدأ بعد ذلك في البحث عن شخصيات وجماعات يمينية الأمر الذي أقحمه في دوامة من التطرف والرغبة في تنفيذ هجوم.

وقال دين هايدون قائد قيادة مكافحة الإرهاب في لندن ''ما تظهره هذه القضية هو أن الأفراد يمكن أن يتحولوا سريعا إلى التطرف''.

وأضاف يقول ''بصراحة بعض الأفراد يبحثون عن مواد اليوم ويقررون تنفيذ هجوم في المساء''.

وفي رسالة خطية تركت في السيارة ، وصف أوزبورن الرجال المسلمين بأنهم مغتصبون وعبر عن احتقاره لرئيس بلدية لندن صادق خان وزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين وقال للمحلفين في وقت لاحق إنه أراد قتل كوربين في نفس يوم الهجوم.

وخلصت المحكمة اليوم إلى إدانة أوزبورن بالقتل ومحاولة القتل وقال الإدعاء والشرطة إنه عمل إرهابي.