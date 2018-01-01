اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات ﻿

أطلقت اتصالات المغرب النسخة الأولى من حفل « مواهب اتصالات » الخاصة بالعاملين بها وأقربائهم بغية اكتشاف مواهب السنة والاحتفال بها.

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أطلقت اتصالات المغرب النسخة الأولى من حفل « مواهب اتصالات » الخاصة بالعاملين بها وأقربائهم بغية اكتشاف مواهب السنة والاحتفال بها.

وتم تنظيم الحفل الختامي للنسخة الأولى يوم السبت 27 يناير المنقضي بقاعة العرض المتواجدة بالمقر الرئيسي لاتصالات المغرب بالرباط.

وتم خلال الحفل الختامي الاحتفال بأفضل المواهب الفنية والرياضية بحضور أسرهم وزملائهم، حيث تم تقديم عروض استثنائية ومتنوعة من غناء وموسيقى ورقص وألعاب سحرية وكرة القدم الاستعراضية في استمتاع للجمهور الكبير الذي حضر وشجع جميع المواهب كما تم تنظيم معرض على هامش هذا الحفل لتسليط الضوء على أعمال فنية رائعة من رسومات ولوحات فنية وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وصنع لوحات فنية عبر تقنية تقطيع الورق وغيرها، التي كانت كلها من إنجاز المستخدمين وأطفالهم.

ويشكل تنظيم مواهب اتصالات جزء من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تقدمها الشركة كالبطولات الرياضية والكيرميس.

وقد شهدت النسخة الأولى من مواهب اتصالات التي أجريت السنة الماضية تنظيم سلسلة من عمليات الانتقاء الأولي عبر إجراء اختبارات أمام لجنة تحكيم ضمت أسماء فنية وطنية لامعة.