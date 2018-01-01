الكاف يشرف على تكوين مساعد رونار ﻿

خضع المدرب المساعد للمنتخب الوطني باتريس بوميل لدورة إعدادية همت التدرب على كيفية استعمال جهاز فيلد وايز الخاص بتتبع أداء اللاعبين في التدريبات وكيفية انتشارهم داخل الملعب.

شوف سبور

خضع المدرب المساعد للمنتخب الوطني باتريس بوميل لدورة إعدادية همت التدرب على كيفية استعمال جهاز فيلد وايز الخاص بتتبع أداء اللاعبين في التدريبات وكيفية انتشارهم داخل الملعب.

وأشرف على الورشة التي خصصت للأطباء والمدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخبات الخمسة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 يوم الثلاثاء بمركز المعمورة الرياضي خبراء دوليون.

وأضافت يومية المساء في عددها ليومه الخميس، أن نائب رئيس لجنة الكاف الطبية ياسين الزرقيني أِشاد بهذه الخطوة قائلا « هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها كاف هذا القرار بالنسبة للفرق المتأهلة لكأس العالم بالنسبة لي هذا قرار تاريخي ».

وتم تطبيق العملية خلال تدريبات المنتخب الوطني لأقل من تسعة عشر ربيعا إذ زود كل لاعب بأداة FIELDWIZ وهي سترة تحمل جهاز تتبع خلال مباراة بين فريقين لشوطين كل منهما مدته 15 دقيقة.

وساعد الأمر المشاركين على تعلم كيفية تطبيق الأداة وخاصة كيفية استرجاع معلومات من الأداة التقنية واستخدامها من أجل متابعة أفضل لأداء اللاعبين.

وقال مساعد مدرب المنتخب الوطني، باتريس بوميل، أن FIELDWIZ أداة مهمة للغاية بالنسبة للأسود.