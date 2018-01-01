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المرأة المسلمة تحتفل اليوم بـ ''اليوم العالمي للحجاب''

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 02:22 المرأة المسلمة تحتفل اليوم بـ اليوم العالمي للحجاب | دولي
المرأة المسلمة تحتفل اليوم بـ ''اليوم العالمي للحجاب''
تحتفل المرأة المسلمة في الأول من شهر فبراير الجاري، بـ ''اليوم العالمي للحجاب'' والذي شرع الاحتفال به منذ سنة 2013.

''شوف تيفي''

 تحتفل المرأة المسلمة في الأول من شهر فبراير الجاري، بـ ''اليوم العالمي للحجاب'' والذي شرع الاحتفال به منذ سنة 2013.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن الاحتفال بهذا اليوم يتم في حوالي 116 دولة ، حيث تدور فعاليات اليوم حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن صاحبة الفكرة، كانت هي ''ناظمة خان'' الأمريكية من أصل بنغالي قررت توعية العالم بالحجاب بعد سنوات مرت خلالها بالعديد من المضايقات العنصرية والتحرشات لمجرد أنها ارتدت غطاء الرأس منذ الصغر.

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المغرب شوف تيفي المسلمة الحجاب الفكرة اليوم العالمي للحجاب

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