فضيحة..بعد الراقي اللي كيدير الرقية بالعضو التناسلي: فقيه في كازا استغل رغبة فتيات في الزواج ومارس عليهن الجنس+تفاصيل صادمة ﻿

تجري المصالح الأمنية بالبيضاء في الآونة الأخيرة أبحاثا حول ''راق شرعي'' يشتبه في احتياله على عشرات الضحايا، واستغل بعضهن جنسيا في علاقات جنسية شاذة.

''شوف تيفي''

تجري المصالح الأمنية بالبيضاء في الآونة الأخيرة أبحاثا حول ''راق شرعي'' يشتبه في احتياله على عشرات الضحايا، واستغل بعضهن جنسيا في علاقات جنسية شاذة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد ذكرت مسؤولة من جمعية نسائية أن الجمعية توصلت بشكاية من فتاة قالت فيها''إن راقيا شرعيا استغلها جنسيا طيلة شهور، ولجأ إلى طريقة وصفتها بالتنويم المغناطيسي من أجل التحكم فيها''، وظل يمارس عليها الجنس بطريقة شاذة، قبل أن تستفيق الفتاة من تأثيره وتكتشف وقوعها ضحية نصب واحتيال واستغلال جنسي.

وأوضحت المسؤولة نفسها أن الراقي مشهور جدا بالعاصمة الاقتصادية، وتقصده العشرات من النساء للاستفادة من خدماته في ''طرد الجن'' وجلب الحظ ومساعدتهن في الحصول على زوج المستقبل وهو ما يستغله ويلجأ إلى إخضاعهن إلى طقوس غريبة وجلسات جماعية، تشارك فيها أحيانا 17 امرأة مستعملا كاميرا لتسجيل شعوذته التي تبدأ بتلاوة القرآن الكريم، ثم تلمس الأعضاء الحساسة في أجسامهن بدعوى طرد الجن.