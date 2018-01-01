اجتماع حاسم لمنخرطي الرجاء وهذه هي قراراته ﻿

عقد منخرطو الرجاء البيضاوي اجتماعا أمس الخميس، من أجل تداول مخلفات بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومدى تفاعل رئيس النادي معه، وبعد نقاش مستفيض تم فيه استحضار المصلحة العليا لنادي

شوف تيفي

عقد منخرطو الرجاء البيضاوي اجتماعا أمس الخميس، من أجل تداول مخلفات بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومدى تفاعل رئيس النادي معه، وبعد نقاش مستفيض تم فيه استحضار المصلحة العليا لنادي الرجاء البيضاوي، من أجل لم شمل الأسرة الرجاوية جمهورا ومؤسسة ومنخرطين، وجميع الفعاليات المرتبطة بالنادي.

وقرر المنخرطون حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' توزيع رسالة إخبارية لرئيس النادي سعيد حسبان من أجل تفعيل بلاغ الجامعة داخل الأجل المحدد.

من جهة أخرى أعلنت هيئة المنخرطين تشبثها بإلزامية إنهاء أشغال وجدول الجمع العام العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 12 يناير 2018 بناء على قرار الجامعة، وفي حالة عدم امتثال رئيس الفريق لقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن المنخرطين الحاضرين سيعقدون جمعا عاما غير عادي سيحدد تاريخه لاحقا، مهيبة بالدور الفعال لجمهور الرجاء البيضاوي.