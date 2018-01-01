صادم.. رجل يحرق زوجته في شهرها التاسع وها أشنو وقع ليها ﻿

اهتزت الجارة الشرقية الجزائر، بعدما شاع خبر قيام رجل يبلغ 28 عاما بحرق زوجته البالغة 23 عاما والحامل في شهرها التاسع في مدينة بريكة في الجزائر.

شوف تيفي

اهتزت الجارة الشرقية الجزائر، بعدما شاع خبر قيام رجل يبلغ 28 عاما بحرق زوجته البالغة 23 عاما والحامل في شهرها التاسع في مدينة بريكة في الجزائر.

وكشفت مصادر جزائرية اليوم الخميس أن الزوج أضرم النار في جسد زوجته عن طريق صب دلو من البنزين على جسدها، متسببا لها في حروق بين الدرجتين الثانية والثالثة، وتشوهات متفاوتة في كامل جسمها.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة أوقفت المشتبه به واقتادته إلى مقر الأمن لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة، حيث وصفت حالة الزوجة بـ''الحرجة والخطيرة''، إذ أن حالتها قد تتضاعف وتزداد خطورة، في حين أوقفت عناصر الشرطة المشتبه به بحرق زوجته وقامت باقتياده إلى مقر الأمن، لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.