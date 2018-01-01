سار للمغاربة.. بعد إسبانيا.. إيطاليا تبحث عن عاملين موسميين وهذه هي التفاصيل ﻿

في إطار تنظيم عملية تدفق اليد العاملة الأجنبية على إيطاليا للسنة الجارية، انطلقت منذ أمس الأربعاء عملية تقديم ملفات العمل الموسمي المخصصة لليد العاملة الأجنبية والتي حددها القانون في 18 ألف عقد

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في إطار تنظيم عملية تدفق اليد العاملة الأجنبية على إيطاليا للسنة الجارية، انطلقت منذ أمس الأربعاء عملية تقديم ملفات العمل الموسمي المخصصة لليد العاملة الأجنبية والتي حددها القانون في 18 ألف عقد بإمكان المقاولين الإيطاليين اللجوء إليها بحثا عن اليد العاملة.

وكشفت مصادر إيطالية متخصصة في نقل أخبار الجالية أن عقود العمل الموسمية تهم بالخصوص قطاعي الفلاحة والسياحة وتمتد مدة صلاحياتها ما بين 3 و 6 أشهر مع إمكانية التمديد لمدة أقصاها 9 أشهر.

ويفترض القانون في رب العمل التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول لعامل أجنبي ينتمي إلى إحدى الدول التي تربطها اتفاقيات شراكة مع إيطاليا مثل المغرب، وبعد حصوله على الموافقة (نولا أوسطا) يتم بعثها للمتعاقد معه حتى يقوم بطلب التأشيرة وبعد قدومه إلى إيطاليا يمنح له تصريح إقامة مؤقت بحسب مدة عقد اشتغاله، حسب المصادر ذاتها.

وبحسب ذات القانون فإن الأولوية ستعطى في طلبات العمل الموسمي للأشخاص الذين سبق لهم أن استفادوا في السنوات الماضية، كما أنه بإمكان كل من سبق له أن قدم إلى إيطاليا ولو مرة واحدة خلال الخمس السنوات الأخيرة في إطار العمل الموسمي أن يتقدم مشغله بطلب الحصول على تأشيرة واحدة لثلاث سنوات متتابعة.