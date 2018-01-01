 مثير..متشرد لقاو عندو الملاين بالبيضاء..شوفو شحال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها | بووز

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس | بووز

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار متسولة و بالليل تتحول لشابة جميلة | دولي

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار ''متسولة ''و بالليل تتحول لشابة جميلة

بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية | دولي

بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية

مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة | نت 2.0

مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة

هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن | دولي

هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن

بالفيديو..2 مغربيات مضاربين فالطاليان..شوفو أشنو وقع منين جاو البوليس‎ | دولي

بالفيديو..2 مغربيات مضاربين فالطاليان..شوفو أشنو وقع منين جاو البوليس‎

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

مثير..متشرد لقاو عندو الملاين بالبيضاء..شوفو شحال

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 22:58 مثير..متشرد لقاو عندو الملاين بالبيضاء..شوفو شحال | مجتمع
مثير..متشرد لقاو عندو الملاين بالبيضاء..شوفو شحال
فوجئ طاقم من الأطباء والممرضين التابيعن لمستشفى الحسني بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، بعد شروعهم في إزالة ثياب متشرد، كان في حالة غيبوبة من أجل تقديم المساعدة الطبية له، بوجود أشياء غريبة في ثنايا

"شوف تيفي"

فوجئ طاقم من الأطباء والممرضين التابيعن لمستشفى الحسني بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، بعد شروعهم في إزالة ثياب متشرد، كان في حالة غيبوبة من أجل تقديم المساعدة الطبية له، بوجود أشياء غريبة في ثنايا جلباب كان يرتديه، ما دفع أحد الممرضين إلى البحث عن منفذ إليها، ليكتشف حزمة من الأوراق الزرقاء قبل أن يتتبع فتحات الجلباب نفسه ليعثر على أوراق مالية مدسوسة بإحكام في جيوب سرية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد تجمع الأطباء والممرضون أمام المشهد ليتم استخراج كل الأوراق المالية والأشياء التي كان المتشرد يخفيها في ثيابه، ثم إحالته على غرفة العلاج، لتلقي الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياته.

وأوضحت مصادر اليومية أن مسؤولي المستشفى أبلغوا مصالح الأمن والسلطة المحلية، وتحفظوا على حاجيات المتشرد في قاعة خاصة إلى حين حضور الشرطة، بينما أجبرت الحالة الصحية للمعني بالأمر بنقله إلى مستشفى ابن رشد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية، أجرت معاينة للجلباب، وجرى عد الأوراق المالية لتكون المفاجأة أنها تجاوزت ثمانية ملايين سنتيم موزعة بين الأوراق المالية من فئة 200 و100 و20 درهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة المستشفى الحسني الشرطة متشرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. شباب المغرب يهاجرون اتباعا على متن قارب صغير‎ | مجتمع

بالفيديو.. شباب المغرب يهاجرون اتباعا على متن قارب صغير‎

بالفيديو..مدينة طانطان تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو..مدينة طانطان تتنفس تحت الماء

فضيحة..بعد الراقي اللي كيدير الرقية بالعضو التناسلي: فقيه في كازا استغل رغبة فتيات في الزواج ومارس عليهن الجنس+تفاصيل صادمة | مجتمع

فضيحة..بعد الراقي اللي كيدير الرقية بالعضو التناسلي: فقيه في كازا استغل رغبة فتيات في الزواج ومارس عليهن الجنس+تفاصيل صادمة

سار للمغاربة.. بعد إسبانيا.. إيطاليا تبحث عن عاملين موسميين وهذه هي التفاصيل | مجتمع

سار للمغاربة.. بعد إسبانيا.. إيطاليا تبحث عن عاملين موسميين وهذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :02 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :02 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..ها علاش ناض الصداع فجلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش ناض الصداع فجلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..تْعرض للطرد التعسفي من شركة أفرشة معروفة بالدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه منين دار محامي | حالة خاصة

بالفيديو..تْعرض للطرد التعسفي من شركة أفرشة معروفة بالدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه منين دار محامي

بالفيديو..في قلب مصنع داليا بحد السوالم..مراحل مهمة قبل تصدير المنتوج الغدائي إلى 30دولة | روبورتاج

بالفيديو..في قلب مصنع ''داليا'' بحد السوالم..مراحل مهمة قبل تصدير المنتوج الغدائي إلى 30دولة

﻿

آخر المستجدات

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها | بووز
منذ 11 دقيقة

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس | بووز

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار متسولة و بالليل تتحول لشابة جميلة | دولي

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار ''متسولة ''و بالليل تتحول لشابة جميلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.