مثير..متشرد لقاو عندو الملاين بالبيضاء..شوفو شحال ﻿

فوجئ طاقم من الأطباء والممرضين التابيعن لمستشفى الحسني بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، بعد شروعهم في إزالة ثياب متشرد، كان في حالة غيبوبة من أجل تقديم المساعدة الطبية له، بوجود أشياء غريبة في ثنايا

"شوف تيفي"

فوجئ طاقم من الأطباء والممرضين التابيعن لمستشفى الحسني بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، بعد شروعهم في إزالة ثياب متشرد، كان في حالة غيبوبة من أجل تقديم المساعدة الطبية له، بوجود أشياء غريبة في ثنايا جلباب كان يرتديه، ما دفع أحد الممرضين إلى البحث عن منفذ إليها، ليكتشف حزمة من الأوراق الزرقاء قبل أن يتتبع فتحات الجلباب نفسه ليعثر على أوراق مالية مدسوسة بإحكام في جيوب سرية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد تجمع الأطباء والممرضون أمام المشهد ليتم استخراج كل الأوراق المالية والأشياء التي كان المتشرد يخفيها في ثيابه، ثم إحالته على غرفة العلاج، لتلقي الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياته.

وأوضحت مصادر اليومية أن مسؤولي المستشفى أبلغوا مصالح الأمن والسلطة المحلية، وتحفظوا على حاجيات المتشرد في قاعة خاصة إلى حين حضور الشرطة، بينما أجبرت الحالة الصحية للمعني بالأمر بنقله إلى مستشفى ابن رشد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية، أجرت معاينة للجلباب، وجرى عد الأوراق المالية لتكون المفاجأة أنها تجاوزت ثمانية ملايين سنتيم موزعة بين الأوراق المالية من فئة 200 و100 و20 درهم.