مثير.. بلاتر يعود من جديد ويرفع دعوى قضائية ضد الفيفا ﻿

عاد سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والموقوف حاليا، اليوم الخميس، إلى واجهة الحدث، بعدما أعلن أنه ينوي اللجوء لإجراء قانوني ضد (الفيفا) من أجل رد اعتباره.

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عاد سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والموقوف حاليا، اليوم الخميس، إلى واجهة الحدث، بعدما أعلن أنه ينوي اللجوء لإجراء قانوني ضد (الفيفا) من أجل رد اعتباره.

وتم توقيف بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما، في خضم أكبر فضيحة فساد تعصف بالاتحاد الدولي في سنة 2015، بالإيقاف لمدة ستة أعوام بسبب مخالفة لوائح القيم.

وقال بلاتر (81 عاما)، في تصريحات إعلامية اليوم، إنه يبحث حاليا مع محامييه إمكانية اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن هدفه هو النظر في قرار لجنة القيم التابعة للفيفا في ظل المعلومات وأيضا الأدلة التي تلقاها فيما يتصل بإيقافه.





