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بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 21:43 سار للمغاربة الراغبين في الحصول على البيرمي | مجتمع
سار للمغاربة الراغبين في الحصول على البيرمي
عاد المعدل المطلوب للنجاح في امتحانات السياقة من صنف ''ب'' ليستقر في 30 نقطة عوض 34، بعد أن أجبر كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، على سحب عدد من الإجراءات التي أقرها في وقت سابق، بعد الاحتجاجات

"شوف تيفي"

عاد المعدل المطلوب للنجاح في امتحانات السياقة من صنف "ب" ليستقر في 30 نقطة عوض 34، بعد أن أجبر كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، على سحب عدد من الإجراءات التي أقرها في وقت سابق، بعد الاحتجاجات التي خاضها أرباب سيارات التعليم الذين نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الوزارة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن الحوار الذي فتحه بوليف يوم أمس مع المهنيين جاء بسلسلة من التنازلات، تمثلت في تراجع الوزارة عن نسبة الكوطا المحددة في 10 مرشحين في الشهر، لتنتقل إلى 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب، كما تحددت مدة التكوين في 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل السياقة وتاريخ اجتياز الامتحان بدل 40 يوما.


وبموجب الاتفاق سيتم تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة إلى المؤسسة والمرشحين والإبقاء على الرصيد الأول للنجاح30/40.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيرمي رخصة السياقة سيارات التعليم بوليف

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