مثير.. هذه هي هوية الفرمليات اللي صورو مريض في الجديدة كيمارس العادة السرية وشبعو فيه معيور ﻿

أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أوامره بوضع الممرضة القاصرة ''س.ف'' تحت المراقبة المحروسة والاحتفاظ بزميلتها ''س.ك'' تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وذلك على خلفية تداول

"شوف تيفي"

أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أوامره بوضع الممرضة القاصرة "س.ف" تحت المراقبة المحروسة والاحتفاظ بزميلتها "س.ك" تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وذلك على خلفية تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي و "واتساب" يتضمن مشاهد صادمة، تظهر من خلاله الممرضتان تقومان بإهانة مريض داخل المستشفى الإقليمي بالجديدة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد تقرر كذلك متابعة متهمة ثالثة في حالة سراح وهي قريبة إحدى الممرضتين والتي توصلت بدورها بالفيديو، مشيرة إلى أنه جرى الاستماع إلى الضحية الذي أفاد أنه كان على علم بواقعة التصوير ولم يبد أي مانع أو اعتراض، وأنه لا يرغب في متابعتهما.

وأشارت اليومية إلى أن الممرضتين تم الاستماع لهما حيث أكدتا بأنهما ضبطتا النزيل المريض يقوم بحركات مخلة بالحياء، واستمرتا في تصويره في تلك الوضعية وعرضتاه للسب والقذف والتحقير.