 مثير.. هذه هي هوية الفرمليات اللي صورو مريض في الجديدة كيمارس العادة السرية وشبعو فيه معيور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها | بووز

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس | بووز

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار متسولة و بالليل تتحول لشابة جميلة | دولي

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار ''متسولة ''و بالليل تتحول لشابة جميلة

بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية | دولي

بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية

مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة | نت 2.0

مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة

هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن | دولي

هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن

بالفيديو..2 مغربيات مضاربين فالطاليان..شوفو أشنو وقع منين جاو البوليس‎ | دولي

بالفيديو..2 مغربيات مضاربين فالطاليان..شوفو أشنو وقع منين جاو البوليس‎

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

مثير.. هذه هي هوية الفرمليات اللي صورو مريض في الجديدة كيمارس العادة السرية وشبعو فيه معيور

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 20:51 مثير.. هذه هي هوية الفرمليات اللي صورو مريض في الجديدة كيمارس العادة السرية وشبعو فيه معيور | حوادث و حقوق
مثير.. هذه هي هوية الفرمليات اللي صورو مريض في الجديدة كيمارس العادة السرية وشبعو فيه معيور
أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أوامره بوضع الممرضة القاصرة ''س.ف'' تحت المراقبة المحروسة والاحتفاظ بزميلتها ''س.ك'' تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وذلك على خلفية تداول

"شوف تيفي"

 

أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أوامره بوضع الممرضة القاصرة "س.ف" تحت المراقبة المحروسة والاحتفاظ بزميلتها "س.ك" تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وذلك على خلفية تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي و "واتساب" يتضمن مشاهد صادمة، تظهر من خلاله الممرضتان تقومان بإهانة مريض داخل المستشفى الإقليمي بالجديدة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد تقرر كذلك متابعة متهمة ثالثة في حالة سراح وهي قريبة إحدى الممرضتين والتي توصلت بدورها بالفيديو، مشيرة إلى أنه جرى الاستماع إلى الضحية الذي أفاد أنه كان على علم بواقعة التصوير ولم يبد أي مانع أو اعتراض، وأنه لا يرغب في متابعتهما.

وأشارت اليومية إلى أن الممرضتين تم الاستماع لهما حيث أكدتا بأنهما ضبطتا النزيل المريض يقوم بحركات مخلة بالحياء، واستمرتا في تصويره في تلك الوضعية وعرضتاه للسب والقذف والتحقير.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية الفيديو الممرضات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

مثير وبالصور..رموك ديال المونادا تقلب في بركان | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..رموك ديال المونادا تقلب في بركان

أولمبيك خريبكة يستفيد من صفقة انتقال الياميق إلى جنوى | حوادث و حقوق

أولمبيك خريبكة يستفيد من صفقة انتقال الياميق إلى جنوى

حصري : منخرطو الرجاء يختارون بودريقة رئيسا خلفا لحسبان | حوادث و حقوق

حصري : منخرطو الرجاء يختارون بودريقة رئيسا خلفا لحسبان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :02 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :02 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..ها علاش ناض الصداع فجلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش ناض الصداع فجلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..تْعرض للطرد التعسفي من شركة أفرشة معروفة بالدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه منين دار محامي | حالة خاصة

بالفيديو..تْعرض للطرد التعسفي من شركة أفرشة معروفة بالدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه منين دار محامي

بالفيديو..في قلب مصنع داليا بحد السوالم..مراحل مهمة قبل تصدير المنتوج الغدائي إلى 30دولة | روبورتاج

بالفيديو..في قلب مصنع ''داليا'' بحد السوالم..مراحل مهمة قبل تصدير المنتوج الغدائي إلى 30دولة

﻿

آخر المستجدات

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها | بووز
منذ 12 دقيقة

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس | بووز

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار متسولة و بالليل تتحول لشابة جميلة | دولي

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار ''متسولة ''و بالليل تتحول لشابة جميلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.