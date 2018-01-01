المغرب يعول على دعم الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للحصول على شرف تنظيم مونديال 2026 ﻿

يعول المغرب على نيل دعم واسع لملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026 في كرة القدم، من الاتحادات الإفريقية التي تجتمع الجمعة في الدار البيضاء، في إطار الجمعية العمومية للاتحاد القاري (''كاف'').

"شوف تيفي"

يعول المغرب على نيل دعم واسع لملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026 في كرة القدم، من الاتحادات الإفريقية التي تجتمع الجمعة في الدار البيضاء، في إطار الجمعية العمومية للاتحاد القاري ("كاف").

وحسب وكالة "فرانس بريس" فالاجتماع، يأتي بعد أيام من مذكرة وزعها الاتحاد الدولي (فيفا) على أعضائه الـ 211 الذين سيختارون البلد المضيف في يونيو المقبل، حذر فيها من أي "محاولات تأثير" في مسألة التصويت التي ستشارك فيها للمرة الأولى كل الاتحادات في الفيفا، بدلا من لجنته التنفيذية فقط.

وأشارت الوكالة الفرنسية بأن المغرب، تقدم بترشيحه للمرة الخامسة لاستضافة المونديال، ويواجه هذه المرة ملفا مشتركا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقال مدير الاعلام في الاتحاد الافريقي جونيور بنيام لوكالة فرانس بريس، إن "مسألة الترشيح المغربي ستطرح" خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للكاف غدا الجمعة.

واعتبر جونيور بنيام أن ترشح المغرب هو "ترشيح للقارة الإفريقية بأكملها"، وأكدت الوكالة الفرنسية بأن الملف، سيكون حاضرا يوم غد الجمعة في الاجتماع الذي يلقي خلاله رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو كلمة، إضافة إلى نظيره القاري أحمد أحمد الملغاشي.



