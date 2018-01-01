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عاجل.. نايضة في محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة: ''الزفزافي ورفاقه انسحبوا والمهداوي رفض الانسحاب''

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 20:10 عاجل.. نايضة في محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة: الزفزافي ورفاقه انسحبوا والمهداوي رفض الانسحاب | مجتمع
عاجل.. نايضة في محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة: ''الزفزافي ورفاقه انسحبوا والمهداوي رفض الانسحاب''
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن ناصر الزفزافي ورفاقه، انسحبوا قبل قليل من يومه الخميس، من أشغال جلسة محاكمتهم باستثناء الصحافي حميد المهداوي الذي فضل البقاء

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن ناصر الزفزافي ورفاقه، انسحبوا قبل قليل من يومه الخميس، من أشغال جلسة محاكمتهم باستثناء الصحافي حميد المهداوي الذي فضل البقاء بالقفص الزجاجي.

وأوضح الموفد بأن مشادة كلامية، وقعت بين هيئة الدفاع عن المعتقلين مع النيابة العامة والقاضي علي الطرشي عقب توجيه القاضي لسؤال: "هل أنت مغربي؟" للمعتقل محمد المحمداني، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع انتفضت بعد توجيه هذا السؤال وطالبت القاضي بسحبه، ليتدخل الوكيل العام قائلا: "هناك سوء فهم لهذا السؤال ولا يمكن أن نهدمه إلا بوضع المصطلحات في موضعها والحمد لله هذا الصراخ نابع من الوطنية الحقة.. والوطن والانتماء إليه خط أحمر" .

وأضاف الموفد بأن هيئة الدفاع، طالبت بقراءة المحضر الخاص بجلسة اليوم من طرف كاتب الضبط، ليقوم هذا الأخير بقراءته علانية، حيث تفاجأ جميع المتواجدين بالقاعة بأن كاتب الضبط قال ما حصل بالضبط خلال المحاكمة، فعلق الوكيل العام قائلا " كاتب الضبط اختبر مرة أخرى فأبان أنه قلم أمين".

وأشار الموفد إلى أن ناصر الزفزافي، طالب القاضي بالاعتذار وعبر عن رفضه التشكيك في وطنية المعتقلين، قبل أن يقرر الانسحاب رفقة جميع المتابعين باستثناء حميد المهداوي.

 

 

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي المحضر كاتب الضبط

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