خطير.. نعيمة اليوسفي استغلت وظيفتها بجمعية حقوقية وسربت معلومات سرية لزوجها فكري أومغار للتحريض على إثارة الفتنة بالريف ﻿

يوما بعد يوم، ينقشع الغمام وتنكشف خيوط جديدة حول ما كان يجري في كواليس ما يسمى ب''حراك الريف ''، حيث توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات موثوقة من مصادر عليمة، تفيد أن نعيمة اليوسفي العضو باللجنة الجهوية لحقوق

شــــوف تيفي:

يوما بعد يوم، ينقشع الغمام وتنكشف خيوط جديدة حول ما كان يجري في كواليس ما يسمى ب"حراك الريف "، حيث توصلت "شوف تيفي" بمعطيات موثوقة من مصادر عليمة، تفيد أن نعيمة اليوسفي العضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والعضو بمكتب جمعية منتدى المرأة بالحسيمة، استغلت وظيفتها الحقوقية للكشف عن معلومات تتم معالجتها داخل هذه اللجنة ، وتسريبها لزوجها فكري أو مغار لأهداف مشبوهة .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن زوج المعنية بالأمر، أي فكري أومغار، موظف بملحقة تابعة لمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعضو بتنسيقية منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب