هام للمغاربة.. هذا هو جديد تعويم الدرهم بعد 18 يوما من تنفيذه ﻿

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال المجلس الحكومي، يومه الخميس، عن الحصيلة الأولية لتطبيق نظام الصرف الجديد بعد الانتقال إلى نظام أكثر مرونة (2.5+ /2.5-) باعتباره أحد عناصر الجيل الجديد من

"شوف تيفي"

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال المجلس الحكومي، يومه الخميس، عن الحصيلة الأولية لتطبيق نظام الصرف الجديد بعد الانتقال إلى نظام أكثر مرونة (2.5+ /2.5-) باعتباره أحد عناصر الجيل الجديد من الإصلاحات.

وحسب بلاغ خاص بمضامين المجلس الحكومي، فقد أخبر الوزير المجلس أن نطاق التقلب للدرهم بعد 18 يوما من تنفيذ نظام الصرف الجديد بقي في إطار النطاق القديم (0.3+/ 0.3-)، معتبرا أن السوق بهذه النتيجة قد قال كلمته وأن الثقة في سعر الدرهم موجودة مما يفند ما أثاره البعض حول هذا الموضوع من توجسات وتشكيكات وانتقادات.