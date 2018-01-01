أمن البيضاء يكشف حقيقة الاعتداء الجسدي على شاب بمنطقة الفداء ما تسبب في وفاته ﻿

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء عن حقيقة الاعتداء الجسدي الذي نجم عنه وفاة شاب بحي سيدي معروف الخامس بمنطقة الفداء مرس السلطان، والذي شكّل موضوع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، ظهرت فيه والدة

"شوف تيفي"

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء عن حقيقة الاعتداء الجسدي الذي نجم عنه وفاة شاب بحي سيدي معروف الخامس بمنطقة الفداء مرس السلطان، والذي شكّل موضوع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، ظهرت فيه والدة الهالك وهي توجه نداءً للسلطات لتمكينها من معرفة تطورات البحث في هذه القضية.

وأكدت ولاية الأمن، أن هذه القضية وقعت مساء يوم 16 دجنبر المنصرم، بحي سيدي معروف الخامس بالدار البيضاء، حيث أقدم شخص، من ذوي السوابق القضائية، برفقة مشاركين آخرين على الدخول في خلاف مع ثلاثة أشقاء، قبل أن يتطور ذلك إلى اعتداء جسدي نجم عنه إصابة الهالك بجروح على مستوى الرأس، نُقل على إثره إلى قسم المستعجلات المركزية كمرحلة أولى، ثم إلى مصحة خاصة حيث تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة إلى أن وافته المنية.

وأشارت ولاية الأمن بأن عناصر الشرطة وفور علمها بهذا الحادث، انتقلت إلى عين المكان حيث أجرت المعاينات الضرورية، واستمعت لأفراد عائلة الضحية ولعدد من الشهود، كما باشرت تحريات ميدانية معمقة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه بهما الرئيسيين، واللذين تعذر توقيفهما بعدما تبين مغادرتهما نحو وجهة غير معلومة، مما استدعى نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في مواجهتهما.

وأضافت ولاية الأمن، أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بملابسات هذا الاعتداء فور وقوعه، كما باشرت جميع الأبحاث والتحريات الميدانية الكفيلة باستجلاء حقيقة النازلة وتحديد خلفياتها وملابساتها، وهي حاليا بصدد تسخير كافة الوسائل المتوفرة لضبط المشتبه بهما وتقديمهما أمام العدالة في أيسر الآجال.





