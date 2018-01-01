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بانون يكشف سبب رفضه عرض الأهلي والترجي

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 19:05 بانون يكشف سبب رفضه عرض الأهلي والترجي | سبور
بانون يكشف سبب رفضه عرض الأهلي والترجي
كشف بدر بانون لاعب المنتخب المحلي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق الرجاء البيضاوي، أنه رفض الانتقال إلى فريق الترجي التونسي والأهلي المصري مفضلا الدفاع عن ألوان النسور ولتحقيق حلم المشاركة في كأس

" شوف سبور"

كشف بدر بانون لاعب المنتخب المحلي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق الرجاء البيضاوي، أنه رفض الانتقال إلى فريق الترجي التونسي والأهلي المصري مفضلا الدفاع عن ألوان النسور ولتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2018.

ونشر بانون عبر صفحته الرسمية في مواقع التوصل الاجتماعي " إنستغرام"، صورة له بمركب محمد الخامس بقميص المنتخب المغربي، مؤكدا أنه سينهي موسمه مع الرجاء وسيدرس العروض المتاحة له فيما بعد.


وبخصوص الخطأ التقني الذي اقترفه أناس الزنيتي، أكد بانون أن الفوز في نصف النهائي أمام منتخب ليبيا برسم منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين يهديه لحارس عرين الأسود الزنيتي.

 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي بدر بانون

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