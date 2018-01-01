 بعد ترويج أخبار عن تلوث مياه الشرب.. رئيس الحكومة يخرج عن صمته: ''أنا أشرب من المياه المنتجة من السد '' ﻿
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بعد ترويج أخبار عن تلوث مياه الشرب.. رئيس الحكومة يخرج عن صمته: ''أنا أشرب من المياه المنتجة من السد ''

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 18:54 بعد ترويج أخبار عن تلوث مياه الشرب.. رئيس الحكومة يخرج عن صمته: أنا أشرب من المياه المنتجة من السد | بوليتيك
بعد ترويج أخبار عن تلوث مياه الشرب.. رئيس الحكومة يخرج عن صمته: ''أنا أشرب من المياه المنتجة من السد ''
أكد رئيس الحكومة، يومه الخميس، على أن مياه الشرب في الساحل الأطلسي من سلا إلى الدار البيضاء، والتي يتم معالجتها بمحطة معالجة مياه الشرب بأبي رقراق، صالحة للشرب، مشيدا في الوقت نفسه بالعمل الذي

''شوف تيفي''


أكد رئيس الحكومة، يومه الخميس، على أن مياه الشرب في الساحل الأطلسي من سلا إلى الدار البيضاء، والتي يتم معالجتها بمحطة معالجة مياه الشرب بأبي رقراق، صالحة للشرب، مشيدا في الوقت نفسه بالعمل الذي يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تزويد المواطنين في جميع أنحاء المغرب بالماء الصالح للشرب منذ عقود .

وأوضح رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 2018، أن جودة المياه يتم مراقبتها بشكل دقيق وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين المكتب ووزارة الصحة، إضافة إلى متابعة منظمة الصحة العالمية.

ووجه رئيس الحكومة تحذيراته من الترويج لبعض الأخبار غير السليمة والتشكيك في عمل المكتب لما يثيره ذلك من بلبلة بين المواطنين، مؤكدا على ضرورة التثبت والحصول على المعلومات من مصادرها لأن ذلك له علاقة بصحة المواطنين ولا يمكن للسلطات العمومية أن تتساهل في هذا الأمر.

وأشار العثماني كذلك بأنه يشرب شخصيا من المياه المنتجة من سد ''سيدي محمد بن عبد الله''، وأيضا العديد من الوزراء ومن بينهم كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بالإضافة إلى أطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وعلاقة بالموضوع، فقد كشف رئيس الحكومة على أنه يتابع عن قرب هذا الملف حيث ترأس اجتماعا خاصا بحضور عدد من الوزراء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى المتابعة الخاصة مع كاتبة الدولة المكلفة بالماء، مؤكدا بأن الصحافة لها حق في إثارة أي قضية تهم صحة المواطنين، والحكومة مستعدة للتجاوب مع تساؤلاتهم ورفعا لأي التباس، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سينظم أبوابا مفتوحة لمختلف وسائل الإعلام حتى يطلعوا على الحقائق وطريقة معالجة المياه .



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