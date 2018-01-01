جماهير الرجاء تطالب المنخرطين بتزكية بودريقة لخلافة حسبان ﻿

ناشدت عدة صفحات فيسبوكية، منخرطي فريق الرجاء الرياضي، بتزكية الرئيس السابق للفريق الأخضر محمد بودريقة، كمرشح وحيد للرئاسة خلال الاجتماع الذي سيعقده المنخرطون مساء اليوم، من أجل مناقشة الظرفية

"شوف سبور"

ناشدت عدة صفحات فيسبوكية، منخرطي فريق الرجاء الرياضي، بتزكية الرئيس السابق للفريق الأخضر محمد بودريقة، كمرشح وحيد للرئاسة خلال الاجتماع الذي سيعقده المنخرطون مساء اليوم، من أجل مناقشة الظرفية الحالية التي يمر منها الفريق، للخروج بحل استعجالي و المطالبة بعقد الجمع الاستثنائي، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين.

ويرى الجمهور الرجاوي، أن بودريقة هو القادر على تحمل مسؤولية قيادة الفريق لتحقيق الألقاب، وإخراجه من أزمته الخانقة التي يمر منها .

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد فرضت على سعيد حسبان عقد الجمع العام الاستثنائي، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في أجل لا يتعدى 30 يوما، بعدما كان قد قرر حسبان رفع أشغال الجمع العام الذي عقد في 12 يناير الماضي، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم في الآجال القانونية أي قبل 20 يوما من الجمع العام.