عاجل.. هذا ما اعترف به أحد المعتقلين خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من يومه الخميس، رفع جلسة متابعة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، عقب قيام ناصر الزفزافي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من يومه الخميس، رفع جلسة متابعة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، عقب قيام ناصر الزفزافي ورفاقه المتواجدين بالقفص الزجاجي بأداء ما يسمى بـ "القسم".

وأوضح الموفد أن رفع الجلسة، جاء بعد الاستماع للمعتقل "جواد الصابري" الذي اعترف بحضوره اللقاءات والجموع العامة الخاصة بـ "حراك الريف"، معبرا عن عدم ثقته في المنتخبين ورؤساء المجالس، قائلا: "لدينا ثقة في عاهل البلاد".

وأشار الموفد إلى أن المعتقل المذكور، صرح بأن عدم ثقته بالمنتخبين كانت بسبب الإخلال بالمؤسسات بمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" هو دليل على كلامه.

وأكد الموفد بأن القاضي علي الطرشي، واجه المعتقل بتدويناته على الفيسبوك ومن بينها: "ريفي جمهوري خطابي أنا" وأيضا تدوينات أخرى ذكر فيها عبارتي "المخزن" و"النظام"، ما دفع ممثل النيابة العامة ليوجه له سؤالا حول ما يقصده بـ "المخزن والنظام"، ليرد عليه بأن ما قاله كان مجازا فقط.

وأشار الموفد كذلك إلى أن الوكيل العام، دخل على الخط خلال الاستماع للمعتقل جواد الصابري"، وعبر عن إعجابه به قائلا: "كيعجبني متهم من هذا المستوى".