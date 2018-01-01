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رسميا .. الحكومة تفرض ضريبة الشاشة على المواقع الإلكترونية

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 17:51 رسميا .. الحكومة تفرض ضريبة الشاشة على المواقع الإلكترونية | بوليتيك
رسميا .. الحكومة تفرض ضريبة الشاشة على المواقع الإلكترونية
أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الخميس، أن الجدل الذي يدور حول الضريبة على الشاشة تم التطرق له خلال

"شوف تيفي"

 

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الخميس، أن الجدل الذي يدور حول الضريبة على الشاشة تم التطرق له خلال مناقشة الميزانية التي كانت في مجلس النواب.

وحسب موقع قناة "دوزيم"، فقد قال الخلفي خلال الندوة التي تعقب المجلس الحكومي، يومه الخميس:"فعلا الحكومة جاءت بتعديل يهم الضريبة على الشاشة وقدم تعديل يقوم بالتنصيص صراحة على المواقع الإلكترونية وهو ما تم قبوله من طرف الحكومة ".

وأوضح موقع القناة الثانية بأن الخلفي، قال إنه تم التصويت على فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية بالإجماع في اللجنة وهو ما تنص عليه فقرة من المادة 183 من قانون المالية لسنة 2018 ، موضحا بأن من بين التعديلات التي جاءت في هذا القانون بما فيها فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية هو أنه عوض أن تصبح عملية التصريح ربع سنوية أصبحت شهرية.

 

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المجلس الحكومي الحكومة المواقع الإلكترونية الضريبة على الشاشة

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