الوداد يحقق أول فوز له تحت قيادة فوزي البنزرتي ﻿

حقق فريق الوداد الرياضي أول فوز له تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية، على فريق أولمبيك أسفي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين

"شوف سبور"

حقق فريق الوداد الرياضي أول فوز له تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية، على فريق أولمبيك أسفي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بمركب ويلنس بوسكورة.

و سجل أهداف الفريق الأحمر، كل من المهاجم النيجيري شيسوم شيكاتارا الذي سجل الهدف الأول في الشوط الأول، ويضيف أمين التيغزوي صاحب الهدفين الثاني و الثالث في الشوط الثاني.

ويذكر أن الفريق الأحمر ، كان قد تعاقد مع كل من المدرب فوزي البنزرتي ومناف نابي كمعد بدني واللاعب عبد الحميد الكوثري وَعَبَد الحميد أيت فانا وكانتانا أليخاندرو إضافة إلى المازيمبي أدجي.