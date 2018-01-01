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مؤلم..بعد 5 سنوات من العزلة عن العالم: شخص غادر منزل أسرته وانتحر شنقا بشفشاون

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 17:43 مؤلم..بعد 5 سنوات من العزلة عن العالم: شخص غادر منزل أسرته وانتحر شنقا بشفشاون | مجتمع
مؤلم..بعد 5 سنوات من العزلة عن العالم: شخص غادر منزل أسرته وانتحر شنقا بشفشاون
أقدم شخص في عقده الخامس، يومه الخميس، على إنهاء حياته والانتحار شنقا بالقرب من منزل أسرته المتواجد بمركز الشرفات التابع لجماعة دركون إقليم شفشاون.

"شوف تيفي"

أقدم شخص في عقده الخامس، يومه الخميس، على إنهاء حياته والانتحار شنقا بالقرب من منزل أسرته المتواجد بمركز الشرفات التابع لجماعة دركون إقليم شفشاون.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الهالك الأعزب البالغ من العمر قيد حياته 54 سنة، كان يعاني من اضطرابات نفسية ولم يغادر منزل أسرته منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أنه قرر اليوم مغادرته والانتحار شنقا بواسطة حبل وضعه على شجرة.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

 

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المغرب شوف تيفي مركز الشرفات مستودع الأموات شفشاون

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