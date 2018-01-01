الحيحة نايضة فمجلس المستشارين.. الموظفون والمستشارون ما زال ما تخلصوش و''الروبيني'' ما معروفش منين مسدود ﻿

بدا مجلس المستشارين في وضعية غير طبيعية بعدما اضطر الموظفون والمستشارون خلال هذه الأيام إلى التعبير عن سخطهم واحتجاجهم على تأخر صرف رواتبهم لفترة تزيد عن أسبوع.

شوف تيفي

بدا مجلس المستشارين في وضعية غير طبيعية بعدما اضطر الموظفون والمستشارون خلال هذه الأيام إلى التعبير عن سخطهم واحتجاجهم على تأخر صرف رواتبهم لفترة تزيد عن أسبوع.

وتوصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها بمعطيات تفيد أن موظفي ومستشاري مجلس المستشارين الذين يتجاوز عددهم 300 فرد، كانوا يتوصلون بأجورهم ما بين 22 و 24 من كل شهر، وهو ما لم يتم خلال هذا الشهر لأسباب مجهولة، وفق تعبير المصادر ذاتها، حيث عبرت ل ''شوف تيفي''، عن استغرابها لتوصل وكالة المغرب العربي للأنباء التي تمارس مهام إعلامية داخل مجلس المستشارين بموجب اتفاقية شراكة تجمع الطرفين، بمستحقاتها المالية في موعدها المحدد، في الوقت الذي تم فيه استثناء الموارد البشرية العاملة بمجلس الغرفة الثانية، تبرز مصادرنا.

وأوضحت هذه الأخيرة، أن موظفي ومستشاري المجلس لازالوا لحدود الساعة ينتظرون فك الحصار عن رواتبهم .