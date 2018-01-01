 الحيحة نايضة فمجلس المستشارين.. الموظفون والمستشارون ما زال ما تخلصوش و''الروبيني'' ما معروفش منين مسدود ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها | بووز

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس | بووز

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار متسولة و بالليل تتحول لشابة جميلة | دولي

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار ''متسولة ''و بالليل تتحول لشابة جميلة

بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية | دولي

بالصور..قبل المونديال..شكون بغا يتزوج؟..هذه هي مميزات المرأة الروسية

مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة | نت 2.0

مثير وبالأرقام..الفيسبوك مشا فيها: معدل الزيارات للموقع يتراجع بنسبة كبيرة

هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن | دولي

هاشنو تقرر فحق البريطاني لدهس مصلين مسلمين وقتل واحد منهم في لندن

بالفيديو..2 مغربيات مضاربين فالطاليان..شوفو أشنو وقع منين جاو البوليس‎ | دولي

بالفيديو..2 مغربيات مضاربين فالطاليان..شوفو أشنو وقع منين جاو البوليس‎

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

الحيحة نايضة فمجلس المستشارين.. الموظفون والمستشارون ما زال ما تخلصوش و''الروبيني'' ما معروفش منين مسدود

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 16:47 الحيحة نايضة فمجلس المستشارين.. الموظفون والمستشارون ما زال ما تخلصوش والروبيني ما معروفش منين مسدود | بوليتيك
الحيحة نايضة فمجلس المستشارين.. الموظفون والمستشارون ما زال ما تخلصوش و''الروبيني'' ما معروفش منين مسدود
بدا مجلس المستشارين في وضعية غير طبيعية بعدما اضطر الموظفون والمستشارون خلال هذه الأيام إلى التعبير عن سخطهم واحتجاجهم على تأخر صرف رواتبهم لفترة تزيد عن أسبوع.

شوف تيفي

 

بدا مجلس المستشارين في وضعية غير طبيعية بعدما اضطر الموظفون والمستشارون خلال هذه الأيام إلى التعبير عن سخطهم واحتجاجهم على تأخر صرف رواتبهم لفترة تزيد عن أسبوع.

وتوصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها بمعطيات تفيد أن موظفي ومستشاري مجلس المستشارين الذين يتجاوز عددهم 300 فرد، كانوا يتوصلون بأجورهم ما بين 22 و 24 من كل شهر، وهو ما لم يتم خلال هذا الشهر لأسباب مجهولة، وفق تعبير المصادر ذاتها، حيث عبرت ل ''شوف تيفي''، عن استغرابها لتوصل وكالة المغرب العربي للأنباء التي تمارس مهام إعلامية داخل مجلس المستشارين بموجب اتفاقية شراكة تجمع الطرفين، بمستحقاتها المالية في موعدها المحدد، في الوقت الذي تم فيه استثناء الموارد البشرية العاملة بمجلس الغرفة الثانية، تبرز مصادرنا.

وأوضحت هذه الأخيرة، أن موظفي ومستشاري المجلس لازالوا لحدود الساعة ينتظرون فك الحصار عن رواتبهم .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي البرلمان المستشارين الموظفون شراكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. نعيمة اليوسفي استغلت وظيفتها بجمعية حقوقية وسربت معلومات سرية لزوجها فكري أومغار للتحريض على إثارة الفتنة بالريف | بوليتيك

خطير.. نعيمة اليوسفي استغلت وظيفتها بجمعية حقوقية وسربت معلومات سرية لزوجها فكري أومغار للتحريض على إثارة الفتنة بالريف

بعد ترويج أخبار عن تلوث مياه الشرب.. رئيس الحكومة يخرج عن صمته: أنا أشرب من المياه المنتجة من السد | بوليتيك

بعد ترويج أخبار عن تلوث مياه الشرب.. رئيس الحكومة يخرج عن صمته: ''أنا أشرب من المياه المنتجة من السد ''

الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية بجرادة | بوليتيك

الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية بجرادة

عاجل.. هذا ما اعترف به أحد المعتقلين خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. هذا ما اعترف به أحد المعتقلين خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :02 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :02 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..ها علاش ناض الصداع فجلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش ناض الصداع فجلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

بالفيديو..تْعرض للطرد التعسفي من شركة أفرشة معروفة بالدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه منين دار محامي | حالة خاصة

بالفيديو..تْعرض للطرد التعسفي من شركة أفرشة معروفة بالدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه منين دار محامي

بالفيديو..في قلب مصنع داليا بحد السوالم..مراحل مهمة قبل تصدير المنتوج الغدائي إلى 30دولة | روبورتاج

بالفيديو..في قلب مصنع ''داليا'' بحد السوالم..مراحل مهمة قبل تصدير المنتوج الغدائي إلى 30دولة

﻿

آخر المستجدات

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها | بووز
منذ 10 دقائق

مشجعة برشلونية تجهش بالبكاء بعد رؤية سيرجيو بوسكيتس شاهد كيف تعامل معها

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس | بووز

سعد المجرد يفاجئ عشاقه بأخبار سارة ومفرحة مباشرة من باريس

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها | حوادث و حقوق

مثير..الشاب اللي قتل صاحبتو في الزمامرة بدكالة وبغا ينتاحر مشا فيها

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار متسولة و بالليل تتحول لشابة جميلة | دولي

بالفيديو..شداتها الكاميرا..بالنهار ''متسولة ''و بالليل تتحول لشابة جميلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.