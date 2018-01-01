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سباق ''الصحرواية 2018'' .. نحو تعزيز روح التضامن والإشعاع الدولي للحدث دوليا وقاريا

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 16:40 سباق الصحرواية 2018 .. نحو تعزيز روح التضامن والإشعاع الدولي للحدث دوليا وقاريا | سبور
سباق ''الصحرواية 2018'' .. نحو تعزيز روح التضامن والإشعاع الدولي للحدث دوليا وقاريا
تحتضن مدينة الداخلة، جوهرة الجنوب، من 03 إلى 10 فبراير الجاري، الدورة الرابعة لسباق ''الصحراوية''، الذي يعد مغامرة رياضية وإنسانية ، مخصصة حصريا للنساء ، تتوخى النهوض بروح التضامن وتعزيز إشعاع الحدث

''شوف تيفي''

 

تحتضن مدينة الداخلة، جوهرة الجنوب، من 03 إلى 10 فبراير الجاري، الدورة الرابعة لسباق ''الصحراوية''، الذي يعد مغامرة رياضية وإنسانية ، مخصصة حصريا للنساء ، تتوخى النهوض بروح التضامن وتعزيز إشعاع الحدث دوليا وقاريا .

ويمثل هذا الحدث متعدد الرياضات (الجري وركوب الدراجات والزوارق)، الذي تنظمه ''جمعية خليج الداخلة''، دعوة مفتوحة للمشاركات لرفع التحديات، وأخذ فسحة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة الداخلة، ويشارك في هذه التظاهرة ، وعلى مدى أسبوع، 40 فريقا (يضم كل فريق متنافستين) خمسة منها ستضم هذه السنة متنافسات إفريقيات من مستوى عال (كينيا ونيجيريا والكامرون ومالي وغانا وجنوب إفريقيا).

وتعتبر الدورة الرابعة، التي ستعرف مشاركة نساء فاعلات ومؤثرات سيرفعن عاليا ألوان سباق ''الصحراوية'' بالداخلة، مناسبة للتأكيد مجددا على مكانة النساء في الميدان الرياضي وتكريس انخراطهن لصالح القضايا النبيلة.

ومن مستجدات هذه الدورة أيضا إطلاق ''علامة'' جديدة. إذ يسعى سباق ''الصحراوية''، في ظل الشغف المتزايد للنساء من مختلف المشارب، إلى تحقيق طموح جديد يتمثل في النهوض بهذه الحركة التضامنية والرياضية من خلال إحداث علامة ''سبيريت أوف سوليداريتي'' وهي منصة دولية للتظاهرات، والمبادرات الملموسة والالتزامات (التبادل والدعم والتكوين).

لقد اختارت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية ركوب مغامرة ثنائية بدوافع مختلفة، عبر خوض تجربة مليئة بالإثارة والحماس، لكن بدافع مشترك يتجسد في الكفاح من أجل قضية .



 

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