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صلاح الدين السعيدي : '' لن نرضى بغير اللقب''

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 16:39 صلاح الدين السعيدي : لن نرضى بغير اللقب | سبور
صلاح الدين السعيدي : '' لن نرضى بغير اللقب''
أكد صلاح الدين السعيدي، متوسط ميدان المنتخب الوطني للمحليين، أن النخبة الوطنية عازمة على تحقيق اللقب الإفريقي، يوم الأحد المقبل، أمام المنتخب النيجيري، برسم نهائي كأس إفريقيا للمحليين، أمام

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

 

أكد صلاح الدين السعيدي، متوسط ميدان المنتخب الوطني للمحليين، أن النخبة الوطنية عازمة على تحقيق اللقب الإفريقي، يوم الأحد المقبل، أمام المنتخب النيجيري، برسم نهائي كأس إفريقيا للمحليين، أمام الجماهير البيضاوية.

وأضاف لاعب الوداد الرياضي، في تصريحات صحفية، أن جميع مكونات المنتخب الوطني يضعون نصب أعينهم تحقيق اللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخ المغرب، مضيفا '' لن نرضى بغير اللقب''

ويذكر أن المنتخب المحلي كان قد تأهل إلى المباراة النهائية يوم أمس بعد فوزه على المنتخب الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 

 

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صلاح الدين السعيدي المنتخب النيجيري المنتخب الوطني للمحليين شوف سبور

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