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عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 16:24 عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور | حوادث و حقوق
عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل ''نوري أشهبار''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل "نوري أشهبار".

وأوضح الموفد بأن "نوري أشهبار" تم الاستماع له، عقب عرض صور وتدوينات نشرها على حسابه بالفيسبوك والتي تحمل تحريضا على العنف بالحسيمة، حيث اعترف بأن الحساب له، وأكد بأن صور ناصر الزفزافي المتواجدة بهاتفه النقال هو من قام بالتقاطها.

وأشار الموفد إلى أن أطوار الجلسة ما تزال جارية، حيث يتم الاستماع لباقي المعتقلين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجلسة تعرف غياب والد ناصر الزفزافي وحضور بعض أفراد من أسر بعض المعتقلين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي الجلسة الفيسبوك نوري أشهبار

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