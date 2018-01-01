 هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة ﻿
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هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 15:53 هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة | حوادث و حقوق
هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة
علم لدى السلطات المحلية لإقليم جرادة أن شخصا (من مواليد سنة 1986) لقي مصرعه، يومه الخميس فاتح فبراير 2018، إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة.

"شوف تيفي"

علم لدى السلطات المحلية لإقليم جرادة أن شخصا (من مواليد سنة 1986) لقي مصرعه، يومه الخميس فاتح فبراير 2018، إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة.

 وأوضحت السلطات بأنه وحال إشعارها بحادث الانهيار، انتقلت إلى عين المكان رفقة المصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، إلا أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأوضحت السلطات بأن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل.

 هذا وقد تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلطات العمومية الوقاية المدنية الجثة جرادة

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