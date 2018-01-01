 بودريقة يعلن عن تقديم ترشيحه لخلافة حسبان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور | حوادث و حقوق

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة

بالفيديو.. مدينة طانطان تغرق | بووز

بالفيديو.. مدينة طانطان تغرق

شوفو شنو وقع لشاب ملي دوش بالماء دايل الخابية | بووز

شوفو شنو وقع لشاب ملي دوش بالماء دايل ''الخابية''

فيديو : صدام بين زيدان وبيريز / غوارديولا يضم محرز الصيف القادم / فهد المولد يريد إستغلال مباراة الريال | بووز

فيديو : صدام بين زيدان وبيريز / غوارديولا يضم محرز الصيف القادم / فهد المولد يريد إستغلال مباراة

حصري..ها بشحال تحكم في قضية المغاربة اللي رفعوا دعوى قضائية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية | دولي

حصري..ها بشحال تحكم في قضية المغاربة اللي رفعوا دعوى قضائية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تصريحات سائق سيارة أجرة بمدينة وجدة بخصوص تعرضه للتعنيف الجسدي من الشرطة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تصريحات سائق سيارة أجرة بمدينة وجدة بخصوص تعرضه للتعنيف الجسدي من

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بودريقة يعلن عن تقديم ترشيحه لخلافة حسبان

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 15:29 بودريقة يعلن عن تقديم ترشيحه لخلافة حسبان | سبور
بودريقة يعلن عن تقديم ترشيحه لخلافة حسبان
أكد محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية '' فيسبوك'' تقديم ترشحه لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للنسور خلال اجتماع المنخرطين للحديث عن أزمة

" شوف سبور"

أكد محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية " فيسبوك" تقديم ترشحه لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للنسور خلال اجتماع المنخرطين للحديث عن أزمة القلعة الخضراء.

وقرر منخرطو النادي تنظيم اجتماع خاص فيما بينهم للتطرق للأزمة التسييرية والمالية التي يمر منها النادي إضافة لكيفية مواجهة رفض حسبان في الإعلان عن تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طالبت إدارة الفريق بإجراء الجمع العام الاستثنائي بحضور كافة المنخرطين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الجامعة الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب جزائري في الدوري الاحترافي المغربي | سبور

مدرب جزائري في الدوري الاحترافي المغربي

سباق الصحرواية 2018 .. نحو تعزيز روح التضامن والإشعاع الدولي للحدث دوليا وقاريا | سبور

سباق ''الصحرواية 2018'' .. نحو تعزيز روح التضامن والإشعاع الدولي للحدث دوليا وقاريا

صلاح الدين السعيدي : لن نرضى بغير اللقب | سبور

صلاح الدين السعيدي : '' لن نرضى بغير اللقب''

هذا ماقرره فوزي البنزرتي في حق شيكاتارا | سبور

هذا ماقرره فوزي البنزرتي في حق شيكاتارا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قصة صادمة لفتاة يتيمة تعرضت للاغتصاب بقلعة سراغنة..داني لغابة فطوموبيل و حيد ليا حوايجي و داز ليا الدم | بــووز
منذ 50 دقيقة

بالفيديو..قصة صادمة لفتاة يتيمة تعرضت للاغتصاب بقلعة سراغنة..داني لغابة فطوموبيل و حيد ليا حوايجي و داز ليا الدم

بالفيديو..لحظة إطلاق سراح الشاب اللي ضرباتو طالبة جامعية بطوموبيلتها و قتلات ولد عمتو من المحكمة الابتدائية بسلا | بــووز

بالفيديو..لحظة إطلاق سراح الشاب اللي ضرباتو طالبة جامعية بطوموبيلتها و قتلات ولد عمتو من المحكمة الابتدائية بسلا

جد مؤثر.. زوجة الفنان عبد الرؤوف تبكي بعد مغادرة زوجها المستشفى العسكري بالرباط | بــووز

جد مؤثر.. زوجة الفنان عبد الرؤوف تبكي بعد مغادرة زوجها المستشفى العسكري بالرباط

لليوم الرابع على التوالي..مهنيوو النقل يشلون حركة السير بوجدة احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات | بــووز

لليوم الرابع على التوالي..مهنيوو النقل يشلون حركة السير بوجدة احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات

﻿

آخر المستجدات

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور | حوادث و حقوق

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.