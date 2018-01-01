بودريقة يعلن عن تقديم ترشيحه لخلافة حسبان ﻿

أكد محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية '' فيسبوك'' تقديم ترشحه لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للنسور خلال اجتماع المنخرطين للحديث عن أزمة

" شوف سبور"

أكد محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية " فيسبوك" تقديم ترشحه لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للنسور خلال اجتماع المنخرطين للحديث عن أزمة القلعة الخضراء.

وقرر منخرطو النادي تنظيم اجتماع خاص فيما بينهم للتطرق للأزمة التسييرية والمالية التي يمر منها النادي إضافة لكيفية مواجهة رفض حسبان في الإعلان عن تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طالبت إدارة الفريق بإجراء الجمع العام الاستثنائي بحضور كافة المنخرطين.