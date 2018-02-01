انفراد: هذا هو البرلماني المرشح لرئاسة الرجاء ﻿

تداول مجموعة من منخرطي فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اسم البرلماني التجمعي مصطفى مشارك كمرشح لرئاسة فريق الرجاء الرياضي خلفا لسعيد حسبان.

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تداول مجموعة من منخرطي فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اسم البرلماني التجمعي مصطفى مشارك كمرشح لرئاسة فريق الرجاء الرياضي خلفا لسعيد حسبان.

ويعتبر مصطفى حسب مصادر مقربة منه من بين أحد كبار رجال الأعمال بالمغرب وهو من مواليد 1975 بدوار “إد لحافر” التابع لتراب جماعة ابضر قبيلة امجاط اقليم سيدي افني.

وقالت المصادر ذاتها، ان مشارك دخل السياسة عبر بوابة حزب الأصالة والمعاصرة، وكان وكيل لائحة في الانتخابات السابقة دون أن يتوفق، لكنه عاد إلى المنافسات الانتخابية بعد أن غير لونه والتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، وتمكن من حسم الانتخابات التشريعية الجزئية بسيدي إفني حين فاز بمقعد برلماني بحصوله على 21060 صوتا، مقابل 18000 صوت، لحزب الاتحاد الاشتراكي ومرشحه بلفقيه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مصطفى مشارك لازال لم يحسم بعد في مسألة ترشحه لرئاسة الرجاء مبرزة في السياق نفسه أن البرلماني السوسي كثف من اتصالاته مع بعض مقربيه لإستشارتهم قبل الحسم في ترشحه.