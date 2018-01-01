حصري..ها بشحال تحكم في قضية المغاربة اللي رفعوا دعوى قضائية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بباريس، قضت أمس الاربعاء، بتعويض الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، لعمالها المغاربة بمنح كل واحد منهم مبلغ 250 مليون سنتيم.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بباريس، قضت أمس الاربعاء، بتعويض الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، لعمالها المغاربة بمنح كل واحد منهم مبلغ 250 مليون سنتيم.

وأوضحت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" يومه الخميس، إن محاميها الخاص ومحام آخر، قاما بالدفاع عن 832 مغربيا، قاموا برفع دعوى قضائية على الشركة المذكورة بسبب التمييز والعنصرية وحرمانهم من التعويضات.

وأكدت الجمعية المذكورة بأن القضاء الفرنسي، قرر ابتدائيا تعويض العمال المغاربة بـ 170 مليون سنتيم لكل واحد خلال الحكم الابتدائي الصادر سنة 2015، مشيرة إلى أنها ستطالب الشركة الفرنسية بتقديم اعتذار لجميع العمال المغاربة بالإضافة إلى التعويضات المادية.