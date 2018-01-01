جواد الأمين يكشف عن تفاصيل اجتماع المنخرطين ﻿

كشف جواد الأمين منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع المقرر تنظيمه يومه الخميس بمنزله بداية من الساعة 19.00 ليلا.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف جواد الأمين منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع المقرر تنظيمه يومه الخميس بمنزله بداية من الساعة 19.00 ليلا.

وقال الأمين في تصريح لـ " شوف سبور"، إن الاجتماع سيعرف حضور كافة المنخرطين للنقاش حول الأزمة التسييرية والمالية التي يمر منها النادي في ظل تعنت سعيد حسبان الرئيس الحالي في الإعلان عن الجمع العام الاستثائي.

وأفاد منخرط الرجاء، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طالبت إدارة الفريق بإعادة الجمع العام بحضور كافة المنخرطين وفي أجل لا يتعدى 30 يوما، موضحا أن مكونات الفريق لازالت تنتظر ما ستسفر عنه قرارات حسبان مع تهييئ الظروف الجيدة في حال قدوم رئيس جديد لإخراج الفريق من أزمته المالية.