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''تــمويل قطر للإرهاب'' .. موضوع مؤتمر في البرلمان الأوروبي

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 14:29 تــمويل قطر للإرهاب .. موضوع مؤتمر في البرلمان الأوروبي | بوليتيك
''تــمويل قطر للإرهاب'' .. موضوع مؤتمر في البرلمان الأوروبي
ينظم مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ومركز هداية لمكافحة التطرّف العنيف مؤتمرا في البرلمان الأوروبي بعنوان: ''الأزمة الدبلوماسية الخليجية.. مكافحة تمويل الإرهاب'' لبحث تمويل قطر للإرهاب على

"شــوف تيفي"

 ينظم مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ومركز هداية لمكافحة التطرّف العنيف مؤتمرا في البرلمان الأوروبي بعنوان: "الأزمة الدبلوماسية الخليجية.. مكافحة تمويل الإرهاب" لبحث تمويل قطر للإرهاب على حد طرحها.

 وفي هذا الصـدد تم تخصيص هاشتاغ لمناقشة القضايا التي يتناولها هذا المؤتمر بعنوان "#بروكسل تدين تمويل قطر للإرهاب" وهـي دعوة للمشاركة في هذا الوسم من خلال التركيز على تلقي قيادات بالقاعدة دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب (الصومال)، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق التي أصبحت داعش .

 كما اعتبر المؤتمر دعــم قطر وتمويلها "لجماعات إرهابية" تقاتل في سوريا والعراق واليمن.. عن طريق شخصيات مدعومة من النظام القطري أمثال "خليفة محمد تركي السبيعي؛ يدعى عبد الله غانم الخوار؛ سليم حسن خليفة راشد الكواري؛ عبد الرحمن بن عمير النعيمي؛ عبد العزيز بن خليفة العطية وعمر القطري أحد أبناء أبو عبد العزيز القطري ، زعيم تنظيم "جند الأقصى".

 مشيرا إلى تضرر الكثير من المسلمين المقيمين في أوروبا والذين يحملون جنسيات أوروبية من هذه الصورة السلبية للإسلام والتي كان لها تأثير سيّء على ممارستهم للعبادات وتأقلمهم مع المجتمع الأوروبي، وإلى تغلغل الجماعات المتطرفة وعلى رأسها "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" المدعومة من قطر في المجتمعات الأوروبية وسيطرتها على المساجد والمراكز الدينية لبث مخططاتها وتنفيذ أجندتها المتطرفة بين أفراد المجتمع المسلم في أوروبا.

 وشدد مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ومركز هداية لمكافحة التطرّف العنيف على ضرورة المراقبة الحكومية والأمنية للمراكز الدينية في أوروبا وعدم إتاحة الفرصة للشخصيات والمنظمات المتطرفة لبث رسائلها وتنفيذ أجندتها عبر منابر المساجد والمراكز الدينية هناك، وضرورة بث الرسائل التي تحث على التسامح وتقبل الآخر من خلال المنابر الدينية في المساجد الأوروبية، والتركيز على أسباب تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا من قطر وأهمها تنظيم الإخوان الإرهابي وأغراضه والهدف منه، والمطالبة بوضع آلية لتجريم ومُعاقبة الجهات المُموّلة، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأعمال الإرهابية.

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هــذا وطالب المؤتمر في بيانه الختامي الدول الأوروبية ألا تنخدع بمطالبات حقوق الإنسان والديمقراطية لمنح الحرية للإرهاب بالانتشار والتوسع في العالم.

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