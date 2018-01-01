 بنت الستاتي وصلات للنجومية ..من الكارو و الحشيش ولات كدير حوار ب2000 درهم و بشروط ﻿
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بنت الستاتي وصلات للنجومية ..من الكارو و الحشيش ولات كدير حوار ب2000 درهم و بشروط

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 14:25 بنت الستاتي وصلات للنجومية ..من الكارو و الحشيش ولات كدير حوار ب2000 درهم و بشروط | مجتمع
بنت الستاتي وصلات للنجومية ..من الكارو و الحشيش ولات كدير حوار ب2000 درهم و بشروط
بعدما أثارت جدلا بكليبها الأول، وبعدما أنكرها والدها الفنان الشعبي المحبوب عبد العزيز الستاتي، بسبب ما كانت تنشره عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اشترطت إلهام العرباوي المعروفة ببنت

شــــوف تيفي:

 بعدما أثارت جدلا بكليبها الأول، وبعدما أنكرها والدها الفنان الشعبي المحبوب عبد العزيز الستاتي، بسبب ما كانت تنشره عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اشترطت إلهام العرباوي المعروفة ببنت الستاتي أن تجري حوارا صحفيا مع "قناة "شوف تيفي" إلا بعد حصولها على مبلغ يقدر بـ2000 درهم.

 و قالت بنت الستاتي إن الحوارات التي أجرتها مع بعض المنابر الإعلامية كانت نظير حصولها على مبلغ مالي تراوح بين 1500 و 2000درهم مؤكدة من خلال صديقتها التي تتحدث بلسانها على أساس أنها مديرة أعمالها...لن تجري الحوار إلا بعد توصلها بالمبلغ المالي المتفق عليه..قائلة " بحالكم بحال المنابر الليي دازت معاهم الكاشي بـ2000درهم".

 و معلوم أن الفنان الشعبي المحبوب لدى المغاربة ، عبد العزيز الستاتي، خرج في تصريح مع شوف تيفي سابقا و تنكر لابنته التي كانت قد أثارت ضجة واسعة عندما ظهرت تدخن "الحشيش" و تستعمل المخدرات في بث مباشر عبر حساباتها الشخصية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الفنان الشعبي الهام العرباوي شروط

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