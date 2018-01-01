عاجل..فاجعة وسط مشروع رجل أعمال شهير بالمحمدية والقضية فيها الموت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مشروع بناء فندق بالمحمدية تعود ملكيته لرجل الأعمال الشهير محمد مفضل، شهد يومه الخميس، حادثا خطيرا، خلف مصرع عامل بناء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مشروع بناء فندق بالمحمدية تعود ملكيته لرجل الأعمال الشهير محمد مفضل، شهد يومه الخميس، حادثا خطيرا، خلف مصرع عامل بناء.

وأكد المصدر ذاته أن العامل، سقط من أعلى المبنى الذي ما زال في طور البناء، ولقي مصرعه على الفور، مشيرا إلى أن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

وأبرز ذات المصدر أن العامل الهالك، يبلغ من العمر قيد حياته 34 سنة ينحدر من أزيلال ويقطن برياض السلام بالمحمدية، مشيرا إلى أن العاملين بالورش المذكور، رفضوا الكشف عن معطيات الواقعة والتزموا الصمت.