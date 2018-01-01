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جزار وشريكه ومتسول يعتدون جنسيا على المتشردين و الأطفال في وضعية صعبة..(تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 14:09 جزار وشريكه ومتسول يعتدون جنسيا على المتشردين و الأطفال في وضعية صعبة..(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
جزار وشريكه ومتسول يعتدون جنسيا على المتشردين و الأطفال في وضعية صعبة..(تفاصيل صادمة)
اهتزت الصويرة، أخيرا، على واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال بطلاها متسول وجزار وشريكه، أحالتهم المصالح الأمنية بالمدينة في ملفين متفرقين على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.

"شـوف تيفي"

اهتزت الصويرة، أخيرا، على واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال بطلاها متسول وجزار وشريكه، أحالتهم المصالح الأمنية بالمدينة في ملفين متفرقين على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.

وحسب مصادر الصباح فإن المتهم الأول مساعد جزار بحي "التجزئة الخامسة"، ألقت عليه عناصر الأمن القبض، إثر شكاية تقدم بها والد طفل، في الثالثة عشرة من عمره، بعد تعرضه لاعتداء جنسي من قبل المتهم.

وداهمت المصالح الأمنية محل الجزارة الذي يعمل به المتهم، ليتم اعتقاله وحجز هاتفه المحمول الذي كان يوثق فيه بالصوت والصورة عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وعثرت فيه على مجموعة من الصور والفيديوهات التي لم يملك أمامها إلا الاعتراف بأفعاله رفقة شريك له تم اعتقاله هو الآخر.

وأضافت المصادر أن عملية فحص الصور والفيديوهات أظهرت أن هناك أطفالا آخرين كانوا ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل مساعد الجزار وشريكه، إلا أنه لم يجرؤ أحد منهم على التقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، وهو الأمر الذي تطلب استدعاءهم والاستماع إلى ثلاثة أطفال منهم.

وزادت المصادر أن المتهم الرئيسي لم تمض على مغادرته السجن سوى فترة يسيرة، بعد أن قضى به ثلاثة أشهر، إثر دخوله في مواجهات مع عناصر الشرطة والسلطات المحلية التي داهمت المحل الذي يعمل به، وحجزت به لحوما فاسدة.

 وكشفت المصادر أن المتهم كان يشتغل "حلايقيا" قادما من مراكش وكان يجوب المدينة متسولا بقرد، ليكتري غرفة بالحي الصناعي للصويرة كان يستدرج إليها الأطفال في وضعية اجتماعية صعبة ويمارس عليهم شذوذه.

وأضافت المصادر أن المتهم اعترف بممارساته في حق الأطفال الذين اتضح أن منهم ثلاثة ضحايا كان يغريهم بالمخدرات والكحول قبل أن يعتدي عليهم جنسيا، وبحكم أن العديد منهم كانوا في حكم المتشردين لم يتمكن أحدهم من التقدم بشكاية ضده.

 وبعد إيداع المتهم السجن ترك خلفه قردين بالغرفة التي كان يقطن بها، قبل أن يزعجا بصراخهما الجيران الذين اتصلوا بالسلطات المحلية التي نسقت مع المصالح الأمنية والنيابة العامة وإدارة المياه والغابات لينجزوا محضر استلام لهما وينقلا إلى الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط.

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