المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لن يعلن عن تنظيم المغرب كأس إفريقيا 2019 ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن اجتماع المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليومه الخميس، يناقش في هذه الأثناء تقارير اللجنة المختصة في متابعة ملف تنظيم الكاميرون لكأس أمم أفريقيا 2019.

شوف سبور

كشف مصدر موثوق به، أن اجتماع المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليومه الخميس، يناقش في هذه الأثناء تقارير اللجنة المختصة في متابعة ملف تنظيم الكاميرون لكأس أمم أفريقيا 2019.

وأفادت ذات المصادر، أن الحسم في حرمان أو السماح للكاميرون في تنظيم العرس الإفريقي لن يتم الإعلان عنه إلا بعد مراحل متعددة، مؤكدة أن اللجنة المختصة ستتفقد المشاريع الرياضية واللوجيستيكية لأزيد من أربع مرات خلال زيارة متقاربة. تليها اجتماعات مماثلة.

وحسب ذات المصدر فإن الإعلان الرسمي عن تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب أوالكاميرون سيتم في نهاية شهر شتنبر المقبل حينما يتبين رسميا عجز البلد المضيف عن استضافة الحدث الرياضي وفتح باب الترشيحات من جديد أمام الدول التي ترغب في تنظيمه.