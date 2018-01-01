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بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 13:37 عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستنئاف بخصوص طلبات السراح الخاصة بملف ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
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كشف المحامي محمد أغناج قبل قليل من يومه الخميس، عبر حسابه بالفيسبوك، أن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، أصدرت اليوم قرارا برفض جميع طلبات السراح في ملف معتقلي حراك الريف.

 "شوف تيفي"

كشف المحامي محمد أغناج قبل قليل من يومه الخميس، عبر حسابه بالفيسبوك، أن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، أصدرت اليوم قرارا برفض جميع طلبات السراح في ملف معتقلي حراك الريف.

وكانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قد عرفت أول أمس الثلاثاء، أطوار جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، حيث تم الاستماع للعديد من المعتقلين .

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تشهد زوال يومه الخميس، إتمام أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وهي الجلسة التي ستعرف الاستماع لبعض المتابعين بالإضافة إلى عرض أشرطة فيديو.

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