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سياسي ألماني يعلن اعتناق الإسلام بسبب موافقة الكنائس على زواج المثليين

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 12:49 سياسي ألماني يعلن اعتناق الإسلام بسبب موافقة الكنائس على زواج المثليين | دولي
سياسي ألماني يعلن اعتناق الإسلام بسبب موافقة الكنائس على زواج المثليين
أعلن السياسي من حزب البديل القومي من أجل ألمانيا، آرثر فاغنر، الذي صدم رفاقه في الحزب باعتناقه الإسلام، إنه اتخذ هذه الخطوة لأنه لم يكن راضياً على موافقة الكنائس على زواج المثليين.

"شـوف تيفي"

أعلن السياسي من حزب البديل القومي من أجل ألمانيا، آرثر فاغنر، الذي صدم رفاقه في الحزب باعتناقه الإسلام، إنه اتخذ هذه الخطوة لأنه لم يكن راضياً على موافقة الكنائس على زواج المثليين.

وكان فاغنر موضعاً لعناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، الأسبوع الماضي، بعد ظهور أخبار تحوله إلى الإسلام، وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

 جدير بالذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي استطاع العام الماضي أن يصبح أول حزب قومي يفوز بمقاعد في البرلمان الألماني منذ ستينيات القرن الماضي، قد أسّس حملته الانتخابية على المعاداة العلنية للإسلام. وكان أحد شعاراته الانتخابية "لا يوجد مكان للإسلام في ألمانيا" حسب ما أوردته صحيفة "هاف بوست عربي".

إلا أن ما أفزع رفاقه في الحزب، أن فاغنر يقول الآن إنه يريد الاستمرار في الحزب، وبناء جسور للتواصل بين الألمان المسلمين وباقي المجتمع.

هــذا ورفض فاغنر البالغ من العمر 48 عاماً -الذي غيَّر اسمه إلى أحمد- التعليق على الأمر، عندما انتشر خبر اعتناقه للإسلام، الأسبوع الماضي.

‫شوف تيفي

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