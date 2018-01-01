 انفراد..أول خروج إعلامي لشقيقة الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها بسلا..''ختي مكانتش كتكمي وهاشنو وقع'' ﻿
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انفراد..أول خروج إعلامي لشقيقة الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها بسلا..''ختي مكانتش كتكمي وهاشنو وقع''

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 12:31 انفراد..أول خروج إعلامي لشقيقة الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها بسلا..ختي مكانتش كتكمي وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
انفراد..أول خروج إعلامي لشقيقة الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها بسلا..''ختي مكانتش كتكمي وهاشنو وقع''
شوف تيغي؛المغرب؛حالة سراح؛سيارة؛سارق؛وفاة؛حادثة

 شــــوف تيفي:

كشفت شقيقة الطالبة المعتقلة التي دهست بسيارتها شابين على متن دراجة نارية بسلا أن أختها لم تكن تنوي قتل الشاب الذي سرق هاتف والدتها من داخل السيارة.

 و قالت الأخت التي تعيش في الديار الإيطالية في تصريح لشوف تيفي، إن شقيقتها الصغرى تعيش مع والديها و تتابع دراستها الجامعية و سمعتها طيبة عكس ما صرحت به عمة القتيل قائلة" ختي مكتكميش الكارو ومكتفسد و كتمشيش لبيران و كتقرا مزيان".

 و أضاقت المتحدثة أن الطالبة لم تكن تنوي قتل السارق الذي خطف هاتف والدتها من وسط السيارة رفقة صديقه الذي جرى الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.

 

‫شوف تيفي

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كشفت شقيقة الطالبة المعتقلة التي دهست بسيارتها شابين على متن دراجة نارية بسلا أن أختها لم تكن تنوي قتل الشاب الذي سرق هاتف والدتها من داخل السيارة.

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