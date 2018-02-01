بنعطية يرحب بالياميق ويحمله مسؤولية كبيرة ﻿

رحب المهدي بنعطية لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق جوفونتوس، بجواد الياميق لاعب فريق الرجاء البيضاوي بانتقاله للدوري الإيطالي من بوابة فريق جنوى.

" شوف سبور"

رحب المهدي بنعطية لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق جوفونتوس، بجواد الياميق لاعب فريق الرجاء البيضاوي بانتقاله للدوري الإيطالي من بوابة فريق جنوى.

وغرد بنعطية عبر حسابه الرسمي " تويتر" محملا مسؤولية كبيرة للاعب الياميق لكونه واحدا من ممثلي الكرة المغربية في أوروبا، قائلا : " أتمنى لك الأفضل رفقة فريقك الجديد، أمامك مهمة تتمثل في تمثيل المغاربة في أوروبا ... الله المعين".

وقدم الياميق مستوى جيد جدا خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين وسيخوض مباراة النهائي أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل لينتقل فيما بعد إلى فريقه الجديد.