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مدرب المنتخب النيجيري يتوعد أشبال السلامي في المباراة النهائية

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 12:13 مدرب المنتخب النيجيري يتوعد أشبال السلامي في المباراة النهائية | سبور
مدرب المنتخب النيجيري يتوعد أشبال السلامي في المباراة النهائية
توعد مدرب منتخب نيجيريا، ساليسو يوسف، المنتخب المغربي خلال المباراة التي ستجمع الطرفين يوم الأحد المقبل ، في المباراة النهائية، لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، بمركب محمد الخامس بداية من الساعة

 "شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

 توعد مدرب منتخب نيجيريا، ساليسو يوسف، المنتخب المغربي خلال المباراة التي ستجمع الطرفين يوم الأحد المقبل ، في المباراة النهائية، لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 19.30 ليلا.

وقال مدرب المنتخب النيجيري، أن المنتخب المغربي هو الأوفر حظا لتحقيق اللقب، خصوصا أنه يلعب بملعب محمد الخامس منذ انطلاق البطولة وسيحظى بتشجيع كبير من الجمهور، لكن هذا لا يعني أنه "لا يمكن هزمه".
ويذكر أن المنتخب النيجيري كان قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على المنتخب السوداني بهدف دون رد .

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المنتخب النيجيري المنتخب المغربي كأس إفريقيا للمحليين شوف سبور

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