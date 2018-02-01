عاجل وبالصور..هاشنو واقع بمدينة وجدة: صحاب طاكسيات دارو مسيرة وقطعوا الطريق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مراسلتها بمدينة وجدة، أن عاصمة الجهة الشرقية، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس، قيام أصحاب سيارات الأجرة، بمسيرة احتجاجية، للتنديد بالزيادات المتتالية في سعر ''الكازوال''

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مراسلتها بمدينة وجدة، أن عاصمة الجهة الشرقية، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس، قيام أصحاب سيارات الأجرة، بمسيرة احتجاجية، للتنديد بالزيادات المتتالية في سعر "الكازوال" وللمطالبة بالكازوال المهني، مؤكدة بأن العشرات من سيارات الأجرة، تجمعت في العديد من شوارع المدينة.

وأوضحت المراسلة بأن العديد من السائقين من مدن الجهة الشرقية في طريقهم إلى مدينة وجدة من أجل المشاركة في هذه الاحتجاجات التي انطلقت أول أمس الثلاثاء.

وأكدت المراسلة بأن السائقين، هددوا بالقيام بمسيرة في اتجاه العاصمة الرباط، مشيرة إلى أن والي الجهة، عقد أمس الأربعاء، اجتماعا مع بعض المحتجين وأكد لهم بأن جميع مطالبهم سترفع إلى الحكومة.