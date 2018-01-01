الكرتي على أبواب الدوري الروسي ﻿

أصبح وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، محط اهتمام بعض الأندية الممارسة في الدوري الروسي بحيث تابع وفد من سبارتاك موسكو مباراته الأخيرة رفقة المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره

" شوف سبور"

أصبح وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، محط اهتمام بعض الأندية الممارسة في الدوري الروسي بحيث تابع وفد من سبارتاك موسكو مباراته الأخيرة رفقة المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الليبي، برسم دور نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الوفد الروسي عبر عن إعجابه بمستوى الكرتي ومن المنتظر أن يدخل في مفاوضات رسمية مع مكتب الوداد، للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، ضمن تأهله إلى نهائي كأس إفريقيا للمحليين بعد فوزه على المنتخب الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.